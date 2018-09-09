Читайте нас в соцсетях
9 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Жизнь
111

РПЦ пригрозила разрывом отношений, если Константинополь узаконит церковный раскол на Украине

Если Константинопольский патриарх предоставит Украинской церкви автокефалию (административную независимость от других поместных церквей), то это решение узаконит церковный раскол, заявил в эфире телеканала «Россия-24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он напомнил, что о независимости просила не каноническая церковь, а раскольники, пишет ТАСС.

Православная церковь. Храм
Православная церковь. Храм
СС0

Об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь. Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквами заключается именно в этом вопросе.

Митрополит Иларион заявил, что если Константинопольский патриархат даст автокефалию Украине, то РПЦ может разорвать с ним каноническое общение.

Напомним, Украинская православная церковь является единственной в стране канонической православной церковью. Это самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существует непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

В апреле 2018 года Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании единой независимой православной церкви на Украине. Его поддержали представители раскольнических структур. Каноническая Украинская православная церковь с таким предложением не обращалась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка