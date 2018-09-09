РПЦ пригрозила разрывом отношений, если Константинополь узаконит церковный раскол на Украине

Если Константинопольский патриарх предоставит Украинской церкви автокефалию (административную независимость от других поместных церквей), то это решение узаконит церковный раскол, заявил в эфире телеканала «Россия-24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он напомнил, что о независимости просила не каноническая церковь, а раскольники, пишет ТАСС .

Об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь. Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквами заключается именно в этом вопросе.

Митрополит Иларион заявил, что если Константинопольский патриархат даст автокефалию Украине, то РПЦ может разорвать с ним каноническое общение.

Напомним, Украинская православная церковь является единственной в стране канонической православной церковью. Это самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существует непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

В апреле 2018 года Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании единой независимой православной церкви на Украине. Его поддержали представители раскольнических структур. Каноническая Украинская православная церковь с таким предложением не обращалась.