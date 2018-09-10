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Украина пообещала больше не снабжать Крым водой

Киев не станет возобновлять поставки воды в Крым. Украина сделает это «любой ценой», заявил представитель президента Порошенко Борис Бабин. Об этом сообщает РИА Новости.

Крым-2016
Крым-2016
Мария Стрыгина

Бабин объяснил, что население в воде не нуждается. Она необходима предприятиям, и они эту воду не получат. «Никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет. Днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую», — сказал чиновник.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Ей поливали около 140 тыс. га сельхозугодий. Воду перестали подавать с тех пор, как Крым вошел в состав России. Из-за этого возникли сложности у аграриев на севере полуострова. Проблему частично решили переброской воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурением новых артезианских скважин.

Из-за нехватки воды в конце августа на севере Крыма в Армянске на предприятии «Крымский титан» пересох кислотонакопитель и произошел выброс загрязняющего вещества. Эксперты говорят, что ЧП может повториться, если не наладить снабжение водой, пишет РБК.

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