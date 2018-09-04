Химатака: в Крыму эвакуируют детей из-за выброса вредных веществ

Концентрация вредных веществ в воздухе в районе города Армянска, где находится предприятие «Титан», превысила допустимую норму. Из-за выбросов химикатов чиновники сообщили также об эвакуации детей из этого населенного пункта в санатории, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного и дошкольного возраста с мамами отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб», — отметил Аксенов.

Содержание вредных веществ в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК), но здоровью и жизни жителей Армянска ничего не угрожает. Оснований для введения режима чрезвычайной ситуации региональная администрация не усматривает, считает Аксенов.

Всем сотрудникам предприятия «Титан» обещают выплатить месячную зарплату в полном объеме.

Жители Армянска, находящегося на севере полуострова, жаловались на головную боль, кашель и кисло-железистый привкус во рту с конца августа.

«С 23 числа соответствующими службами ежедневно производились контрольные замеры воздуха, воды и почвы. Сегодня ночью в связи с изменением погоды, с падением ночной температуры и, соответственно, с увеличением дневной предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму», — говорится в заявлении Аксенова.

«Не верьте никаким провокаторам и паникерам. Все представители власти находятся на месте, все перечисленные меры принимаются исключительно в предупредительных целях», — говорится в заявлении.

По рассказам местных жителей, из-за выбросов вредных веществ им приходится перемещаться по Армянску в масках, пишет znak.com.

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Предприятие «Титан» — крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос. Завод располагает двумя цехами («Титан-1» и «Титан-2») по производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый.