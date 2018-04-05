Полиция нашла инженера, который отравил ядом 30 коллег на авиазаводе в Таганроге

По данным Telegram-канала Mash, подозреваемого в отравлении более 30 человек зовут Владислав Шульга. В ГУ МВД по Ростовской области РИА Новости подтвердили факт задержания 37-летнего местного жителя. Ранее пресс-служба предприятия заявляла, что массовое отравление произошло на бытовой почве.

"(Подозреваемый) сыпал таллий в воду сотрудникам в кулер", — сказал собеседник ТАСС. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК нашли соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Как пишет Mash, мотивом Шульги стала месть. Якобы осенью прошлого года он на своей машине врезался в автомобиль коллеги, — после чего скрылся с места происшествия. Но нарушителя выявили и через суд все-таки лишили прав.

Один из пострадавших скончался, сообщал "Коммерсантъ". Его мать считает, что причиной смерти стало отравление таллием, однако подтверждений этому нет. К концу марта в больнице оставались четверо из более 30 работников, которые почувствовали первые симптомы еще в конце прошлого года. Ранее представители таганрогского авиазавода заявляли, что таллий в их производстве не используется, пишет bfm.ru.

Остальных обратившихся за медпомощью уже выписали из больниц.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")".

В начале марта жуткие кадры с облысевшими и измученными болезнью людьми вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей, писал donday-taganrog.ru.

Сообщалось, что на предприятии отсутствуют технологические процессы с применением таллия.

Справка

Таллий — мягкий металл, используется в сплавах для подшипников. Соединения таллия также применяются в производстве полупроводников, оптического стекла. Радиоактивный изотоп этого металла используется в медицине для диагностики.

Бесцветный и безвкусный сульфат таллия ранее применялся в качестве средства для борьбы с грызунами, но еще в 1975 году в США и во многих других странах его запретили из соображений безопасности.

Таллий часто использовался для убийств и получил название "яд отравителей". В начале 1950-х годов прошлого века в Австралии произошел всплеск убийств и покушений при помощи таллия. Тогда сульфат таллия был доступен в виде коммерческого бренда — крысиного яда Thall-rat, чем и пользовались отравители.

Отличительным признаком отравления таллием являются выпадение волос и повреждения периферических нервов (жертвы могут испытывать ощущения хождения по горячим углям).