Жуткое ЧП в Таганроге: 30 человек оказались изувеченными после отравления токсичным металлом

Почему отравление вводит в недоумение?

Правоохранительные органы начали официальную проверку в связи с отравлением сотрудников предприятия токсичным металлом. У полиции несколько версий. Примечательно, что таллий не используется на предприятии.

"Я понятия не имею, как таллий мог попасть в офисы и вообще на территорию предприятия: этого вещества нет и не может быть в производственном процессе. Я сомневаюсь в диверсии, учитывая то, что я единственный пострадавший инженер", — рассказал Колесников журналистам.

Виктория Лебеденко — экономист ТАНТК имени Г.М. Бериева — предположила, что речь идет об умышленном отравлении.

"Врачи пока не понимают, как таллий мог попасть в организм. Кто-то говорит, что он попал с водой, кто-то — что с пищей. Но последнее маловероятно. Все сотрудники питаются в одной столовой, а отравились только конструктор, юристы и экономисты", — добавила она.

Погибшие и изувеченные

5 марта в редакцию "Коммерсанта" обратилась Светлана Сакевич, мать 23-летнего слесаря-сборщика ТАНТК Максима Терещенко, который умер 30 декабря прошлого года. Женщина заявила, что ее сын, проработавший на предприятии меньше года, погиб из-за отека головного мозга. Она связала его смерть с отравлением таллием.

Первые симптомы недомогания молодой человек почувствовал 7 декабря: он потерял сознание, его тошнило. При этом с ноября он жаловался на тяжелый запах на предприятии. В течение нескольких недель состояние Терещенко ухудшалось, но на работу он выходил.

"29 декабря, придя домой с ночной смены, потерял сознание и впал в кому. На машине скорой помощи был госпитализирован в горбольницу Таганрога, он был определен в реанимацию и подключен к аппаратам искусственной жизнедеятельности. 30 декабря в 15:00 врачами была диагностирована смерть мозга. Мой сын был отключен от аппаратов искусственной жизнедеятельности и помещен в морг", — рассказала Сакевич, пишет znak.com.

Жуткие кадры с облысевшими и измученными болезнью людьми вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей.

Комментарии руководства предприятия

В руководстве таганрогского завода утверждают, что на предприятии отсутствуют технологические процессы с применением таллия. Однако кандидат технических наук, экс-конструктор КБ Сухого в этом сомневается.

Вадим Лукашевич,

кандидат технических наук, экс-конструктор КБ Сухого:

— Таганрог — это историческая база Конструкторского бюро Бериева, которое занималось гидросамолетами, но в последнее время, помимо своей основной тематики — гидросамолеты (Бе-200, известный наш самолет-амфибия), они занимаются очень интересными работами, эксклюзивными работами для Министерства обороны. Это очень закрытые работы, поэтому я вполне допускаю, что, может быть, какой-то эксклюзивное, какое-то очень специфичное оборудование на каких-то разовых изделиях, может быть, для чего-то и нужен таллий. И мне не нравится поспешность заводского начальства, которое сказало, что у нас таллий не используется. Но это секретное предприятие, поэтому черт его знает.

Авиазавод в Таганроге выплатил компенсации по 9 тысяч рублей своим сотрудникам, отравленным таллием. Сами пострадавшие потратили на лечение около 60 тысяч каждый, и сейчас они готовят судебные иски к руководству.

Справка

Таллий — химический элемент с атомным номером 81 в периодической системе, обозначается символом Tl (лат. Thallium), мягкий металл синевато-белого цвета. Как сам таллий, так и его соединения высокотоксичны.

Симптомы отравления — поражение нервной системы, почек, желудка, выпадение волос. В острых случаях отравления через один-два дня появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, повышенное слюноотделение, рвота, боли в животе, понос, запор) и дыхательных путей. Возможны судороги, паралич, кома.