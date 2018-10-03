Служба безопасности Украины ответила на угрозы российского актера покончить с собой

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что российскому актеру Анатолию Пашинину не угрожали и не прослушивали его телефон. Накануне мужчина выступил с угрозами покончить с собой и «забрать на тот свет» пару сотрудников ведомства. Актер воевал в Донбассе на стороне украинских националистов.

На YouТube появился разговор артиста с представителями СМИ. Пашинин рассказал, что ему лично угрожал сотрудник СБУ и намекнул, чтобы актер покончил с собой. «Подходите, берите. Но я не дам вам на себе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков», — заявил актер.

Пашинин заявил, что за ним следят. «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня», — заявил экс-актер. Так он намерен получить доказательства слежки.

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — цитирует спикера СБУ украинское издание «Обозреватель». Она заверила, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства.

В июле актер признавался, что ему нравится участвовать в боях. «Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили. А если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого…», — говорил Пашишин. За месяц до этого он рассказывал, что что воюет ради того, чтобы расчистить будущее для молодежи.

Пашинин находился в составе одного из батальонов «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»).

Актер известен по картинам «Адмирал», «Мы из будущего» и сериалу «Грозовые ворота». В 2014 году переехал на Украину, а в августе 2017 пошел воевать.