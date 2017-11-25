Актер Пашинин прекратил воевать за Украину из-за съемок нового фильма

Пашинин не стал раскрывать детали фильма, отметив лишь, что он будет "вкусным и правдивым", а сценарий "смачный". "Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать. Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь и понимаешь: это же мои слова", — сказал актер.

Пашинин добавил, что за время участия в съемках его боевые товарищи "опять сделают кучу подвигов", их "представят к орденам", а он сам останется без награды, сообщает РИА Новости.

Анатолий Пашинин известен ролями в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также в сериалах на военную тематику — например, "Грозовые ворота". В конце августа он вступил в добровольческий батальон, воюющий на стороне Украины. В интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию актер не планирует. При этом он критиковал украинскую армию за "крепостные советские порядки".

Ранее ошибочно сообщалось, то Пашинин погиб.