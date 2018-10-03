Воюющий на Донбассе российский актер пригрозил украинским спецслужбам самоубийством

Российский актер Анатолий Пашинин, участвующий в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, пригрозил покончить с собой. Видео с его сообщением появилось на YouTube. Угрозы предназначаются украинским спецслужбам, сообщает РИА Новости .

По словам Пашинина, представитель украинских спецслужб намекнул ему, чтобы он покончил с собой. Бывший актер заявил, что готов к этому, однако пообещал унести с собой жизни сотрудников СБУ, которые за ним придут.

«Подходите, берите. Но я не дам вам на себе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков», — заявил актер.

Пашинин заявил, что за ним следят. «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня», — заявил он. Так, утверждает Пашишин, у него появятся доказательства слежки.

В июле актер признавался, что ему нравится участвовать в боях. «Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого», — говорил Пашишин. За месяц до этого он рассказывал, что что воюет ради того, чтобы расчистить будущее для молодежи.

Пашинин находился в составе одного из батальонов «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») и неоднократно давал интервью местным СМИ с передовой.

Актер известен по картинам «Адмирал», «Мы из будущего» и сериалу «Грозовые ворота». В 2014 году переехал на Украину, а в августе 2017 пошел воевать.