Россия отказалась допускать корабли НАТО в Азовское море

Россия не допустит совместных учений НАТО и Украины в Азовском море. Корабли Североатлантического альянса не пропустят в эту акваторию, сообщил «Известиям» глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что Россия «будет жестко отстаивать свои национальные интересы», а попытки Киева обострить ситуацию в Азовском море и спровоцировать новые антироссийские санкции ударят по самому Киеву.

Возможно, украинская власть надеется, что итогом ее провокаций станут очередные антироссийские санкции. Но парадокс ситуации в том, что санкции вводят против России, а плохо от этого Украине. С одной стороны, в Киеве жалуются, что теряют миллиарды, а с другой — радуются санкциям и требуют новых. Это политическая шизофрения — сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что Москва не хочет роста напряженности в Азовском море и поэтому корабли НАТО в него не пройдут.

В НАТО «Известиям» сообщили, что обеспокоены ситуацией в данной акватории.