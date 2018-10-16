«Заплатит высокую цену»: Порошенко пригрозил России украинской авиацией

Петр Порошенко на учениях «Чистое небо-2018» обвинил Россию в авиационных ударах по Украине и заявил, что «Россия заплатит высокую цену», сообщает РИА Новости со ссылкой на запись в Facebook-аккаунте украинского президента.

Петр Порошенко заявил, что Украина ценит «прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО». Он объяснил, зачем страна проводит совместные учения с НАТО:

Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо-2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой.

Где именно Россия наносила авиаудары, Петр Порошенко не пояснил.

«Чистое небо-2018» — авиационные учения на территории Украины, в которых кроме украинской авиации участвуют Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.