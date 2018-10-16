Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
75

«Заплатит высокую цену»: Порошенко пригрозил России украинской авиацией

Петр Порошенко на учениях «Чистое небо-2018» обвинил Россию в авиационных ударах по Украине и заявил, что «Россия заплатит высокую цену», сообщает РИА Новости со ссылкой на запись в Facebook-аккаунте украинского президента.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Петр Порошенко заявил, что Украина ценит «прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО». Он объяснил, зачем страна проводит совместные учения с НАТО:

Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо-2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой.

Где именно Россия наносила авиаудары, Петр Порошенко не пояснил.

«Чистое небо-2018» — авиационные учения на территории Украины, в которых кроме украинской авиации участвуют Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка