Хабиб Нурмагомедов мечтал получить украинское гражданство и бороться за Незалежную

Алекс Нурмагомедов,
дядя Хабиба:
Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать.
Алекс — брать отца Хабиба, ОН и еще один его брат Нурик — граждане Украины. Отец Хабиба Абдулманап, по словам Алекса, только хотел тренироваться в Незалежной, но не получать гражданство этой страны.
Хабиб Нурмагометов летал на первые бои из Полтавы, выступал за клуб «Combat-DOBRO» в Киеве. Ему отказали в гражданстве этой страны, когда парень еще учился в техникуме.
По словам дяди спортсмена, Хабиб все равно хочет жить в Полтаве и открыть там и в Махачкале спортивный клуб Eagles MMA.
Алекс Нурмагомедов,
дядя Хабиба:
Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится — мы не знаем.