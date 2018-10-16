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Хабиб Нурмагомедов мечтал получить украинское гражданство и бороться за Незалежную

Дядя Хабиба Нурмагомедова Алекс признался в интервью «Спорт-Экспрессу», что родственники российского бойца хотели, чтобы тот выступал за Украину.

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом.
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом.
kremlin.ru

Алекс Нурмагомедов,
дядя Хабиба:

Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать.

Алекс — брать отца Хабиба, ОН и еще один его брат Нурик — граждане Украины. Отец Хабиба Абдулманап, по словам Алекса, только хотел тренироваться в Незалежной, но не получать гражданство этой страны.

Хабиб Нурмагометов летал на первые бои из Полтавы, выступал за клуб «Combat-DOBRO» в Киеве. Ему отказали в гражданстве этой страны, когда парень еще учился в техникуме.

По словам дяди спортсмена, Хабиб все равно хочет жить в Полтаве и открыть там и в Махачкале спортивный клуб Eagles MMA.

Алекс Нурмагомедов,
дядя Хабиба:

Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится — мы не знаем.

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