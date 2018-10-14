Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера, сообщает РБК. Оба спортсмена за всю карьеру не потерпели ни одного поражения.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, Флойд Мейвезер — экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях. Видео обращения Нурмагомедова к американскому бойцу выложил в Instagram его менеджер Дехуан Блейк.

«Давай, Флойд! Я готов выйти против тебя: 50:0 против 27:0, говорит Нурмагомедов, — Никто из нас еще ни разу не проигрывал. Почему бы и нет? Вперед! В этих джунглях королем являюсь только я. Потому что я легко свалил Макгрегора, а ему это не удалось».

Ранее Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора отстранили от соревнований UFC за драку после спарринга. Бойцов дисквалифицировали минимум на 10 дней. Срок будет отсчитываться с 15 октября, а слушание по делу спортсменов пройдет 24 октября.