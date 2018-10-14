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«В этих джунглях король — я». Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера, сообщает РБК. Оба спортсмена за всю карьеру не потерпели ни одного поражения.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
скрин с видео

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, Флойд Мейвезер — экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях. Видео обращения Нурмагомедова к американскому бойцу выложил в Instagram его менеджер Дехуан Блейк.

«Давай, Флойд! Я готов выйти против тебя: 50:0 против 27:0, говорит Нурмагомедов, — Никто из нас еще ни разу не проигрывал. Почему бы и нет? Вперед! В этих джунглях королем являюсь только я. Потому что я легко свалил Макгрегора, а ему это не удалось».

Ранее Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора отстранили от соревнований UFC за драку после спарринга. Бойцов дисквалифицировали минимум на 10 дней. Срок будет отсчитываться с 15 октября, а слушание по делу спортсменов пройдет 24 октября.

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