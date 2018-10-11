«Не самая приятная беседа»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о важном разговоре с отцом

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как поговорил с отцом после боя против ирландца Конора Макгрегора, сообщает « Коммерсант ».

Да, это была не самая приятная беседа в моей жизни. В своей манере он объяснил мне все. Абсолютно все. Это мы с ним сделали домашнюю работу. Это надо было. Я сам отец двоих детей, я все понимаю.

По словам Нурмагомедова, отец похвалил его за поведение на пресс-конференции:

Мне очень тяжело было, просто невероятно. Но я справился. Мне отец поставил за это пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от отца.

Накануне Владимир Путин лично встретился с бойцом и его отцом. Президент поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и в шутку предложил попросить отца сильно не наказывать сына за скандальную выходку после боя: «Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал».

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года. скрин с видео

Напомним, что после боя Хабиб Нурмагомедов набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами ринга. После этого вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Несмотря на произошедшее, судьи признали россиянина победителем боя, но Уайт отказался вручать Нурмагомедову чемпионский пояс.

Позже в связи с потасовкой был задержан менеджер и еще два члена команды Нурмагомедова. Сообщается, что фанаты Конора Макгрегора бросали в российского бойца пиво, бутылки и ирландские флаги.