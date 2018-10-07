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«Понеслаааась»: как барнаульцы смотрели бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

7 октября состоялся теперь уже, наверняка, легендарный поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Наш боец буквально задушил своего обидчика в четвертом раунде. Эту битву смотрели миллионы по всему миру, не остались в стороне и барнаульцы.

Барнаульцы пришли посмотреть бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на большом экране у ТРЦ "Арена". 7 октября 2018 года.
Барнаульцы пришли посмотреть бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на большом экране у ТРЦ "Арена". 7 октября 2018 года.
Крайспортуправление vk.com/id503197801

Трансляцию встречи, которая проходила в Лас-Вегасе, показывали и на большом экране у ТРЦ «Арена». Сюда с утра приехали многие жители краевой столицы, чтобы вместе поболеть за Хабиба (а, возможно, кто-то и за Конора). Фотографии с этого меорприятия барнаульцы постили в соцсети. Многие из них сопровождались подписями вроде: «Понеслааааась!».

А вот как болели наши земляки дома:

Юлия Вяткина,
болельщица из Барнаула:

Шок!!! Первое впечатление! Я ждала этого боя, как и многие, очень долго! Это получился не бой, а месть за оскорбления! Не думала, что Хабиб даст волю эмоциям. Глаза Конора меня испугали ещё на пресс-конференции, а перед самим началом боя — добили! Конор, что с тобой? Что случилось? 2 года дали о себе знать? Этот бой будут ещё очень долго обсуждать, уж слишком скандальный получился! Хотелось бы отдать должное разогреву, было месиво Фергюсон и Петтис! Спасибо! Не смотря на результат, Конор ещё вернется! Что-то тут не так! Конор чемпион!

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