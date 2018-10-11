Курский губернатор перед отставкой позаботился о «золотом парашюте»

За день до отставки губернатор Курской области Александр Михайлов подписал указ о предоставлении руководителю региона дополнительных гарантий после прекращения полномочий, сообщает РБК . Экс-губернатор, в частности, сможет три года пользоваться услугами гаража администрации региона, а также ездить с супругой в Москву за счет области

Кроме того, бывший губернатор Курской области всегда сможет получить внеочередной прием у действующего губернатора, будет беспрепятственно заходить в здание Дома советов области. Курская область в течение трех лет обещает оплатить расходы, связанные с погребением бывшего губернатора.

А также на один год Александр Михайлов сохранит пост охраны по месту своего постоянного проживания.

В указе оговаривается, что эти дополнительные гарантии может получить только тот чиновник, который был губернатором Курской области два или более срока подряд и отмечен государственными наградами. Кроме того, нужно достигнуть пенсионного возраста и не работать либо потерять трудоспособность в период осуществления губернаторских полномочий.

11 октября губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку. 67-летний политик возглавлял Курскую область с 2000 года. В момент избрания он был членом КПРФ, затем вступил в «Единую Россию». В 2014 году он выиграл выборы, получив более 68% голосов.