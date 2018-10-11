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11 октября
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Уходят все: третий за полдня глава региона подал в отставку

Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что досрочно уходит в отставку, сообщает ТАСС. Кроме него, сегодня сложили полномочия губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Забайкальского края Наталья Жданова.

Правительство России.
Правительство России.
Правительство России, vk.com/gov

В обращении к президенту Рустэм Хамитов написал, что по его «глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно».

Почему решение об отставке принято мной сейчас, а не весной? Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам <…> Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие.

64-летний Рустэм Хамитов стал руководителем Башкирии в июле 2010 года. 14 сентября 2014 года по итогам досрочных выборов его переизбрали на второй срок: он набрал 81,71% голосов избирателей.

Напомним, что в конце сентября — начале октября произошли сразу пять отставок губернаторов за неделю. Также эксперты в федеральных СМИ предрекают возможную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.

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