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Ушел в отставку второй губернатор за день

11 октября губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку. Его заявление опубликовано на официальном сайте администрации Курской области.

Губернатор Курской области Александр Михайлов
Губернатор Курской области Александр Михайлов
adm.rkursk.ru

Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!

67-летний Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 года, сообщает «Медуза». В момент избрания он был членом КПРФ, затем вступил в «Единую Россию». В 2014 году он выиграл выборы, получив более 68% голосов.

11 октября глава Забайкальского края Наталья Жданова заявила о добровольной отставке. По словам Ждановой, ее решение связано с ее внутренними мотивами, а не с теми слухами, которые ходили вокруг ее имени.

Напомним, что в конце сентября — начале октября произошли сразу пять отставок губернаторов за неделю. Также эксперты в федеральных СМИ предрекают возможную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.

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