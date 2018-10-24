Шойгу сообщил о небывалой активности НАТО у границ России

Активность сил НАТО у российских границ достигла небывалого уровня «со времен холодной войны», заявил Сергей Шойгу на коллегии с военным ведомством Беларуси. По данным главы Минобороны России, Североатлантический альянс усиливает свое присутствие на восточном фланге, пишет РИА Новости .

Шойгу заявил, что в 2018 году самолеты ВКС РФ более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы. Военные НАТО отрабатывают на учениях у границ РФ боевые действия наступательного характера для отражения «российской угрозы».

Министр подчеркнул, что масштабы оперативной и боевой подготовки расширяются, а их интенсивность растет. Кроме того, альянс активно подключает к этим мероприятиям страны, не входящие в организацию.

Ранее Шойгу сообщал, что в Польше и странах Прибалтики находятся четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО численностью до 5 тыс. человек. «Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — говорил министр.