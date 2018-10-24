Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
172

Шойгу сообщил о небывалой активности НАТО у границ России

Активность сил НАТО у российских границ достигла небывалого уровня «со времен холодной войны», заявил Сергей Шойгу на коллегии с военным ведомством Беларуси. По данным главы Минобороны России, Североатлантический альянс усиливает свое присутствие на восточном фланге, пишет РИА Новости.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

Шойгу заявил, что в 2018 году самолеты ВКС РФ более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы. Военные НАТО отрабатывают на учениях у границ РФ боевые действия наступательного характера для отражения «российской угрозы».

Министр подчеркнул, что масштабы оперативной и боевой подготовки расширяются, а их интенсивность растет. Кроме того, альянс активно подключает к этим мероприятиям страны, не входящие в организацию.

Ранее Шойгу сообщал, что в Польше и странах Прибалтики находятся четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО численностью до 5 тыс. человек. «Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — говорил министр.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка