В Мурманске затонул крупнейший в мире плавучий док, есть пострадавшие

Плавучий док ПД-50, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул в Мурманске, пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

Упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода, — отметил собеседник агентства.

Пострадавших доставили в больницу. Начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев уточнил, что они получили переохлаждение. Один человек госпитализирован с травмой брюшной полости.

Троих пострадавших увезли в медсанчасть «Севрыба», одного — в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое — средней тяжести", — сказал Рогалев.

Сейчас крейсер буксируют на другой судоремонтный завод в микрорайоне Роста в Мурманске.

Начата буксировка авианосца на 35-й завод, она займет, предварительно, немногим более часа, — рассказал источник в экстренных службах.

Контракт Минобороны РФ с Центром судоремонта «Звездочка» на ремонт корабля подписали в апреле 2018 года. Флот надеется получить корабль после ремонта в 2021 году.

Сейчас «Адмирал Кузнецов» является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.