В Госдуме прокомментировали план «возвращения» Крыма в состав Украины

Планы Украины по возвращению Крыма сродни фантастическим рассказам, их нереально реализовать ни в нынешних условиях, ни в перспективе. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

Ранее бывший депутат Верховной рады Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne заявил, что через 3−4 года жители Крыма захотят вернуться в состав Украины. Для этого Украине необходимо добиться высоких экономических показателей. Пискун также предложил Украине обратиться в международный суд, чтобы добиться от Москвы компенсации «убытков».

«Мы видим, что на Украине появилось очень много талантливых фантастов. Правда, фантасты сумасшедшие, потому как здравому человеку не придет такое в голову. Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе», — сказал Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что украинские власти не имеют никакого права говорить о компенсациях за Крым, потому что более 20 лет в инфраструктуру полуострова не вложили ни копейки. По его слова крымчане «досыта нахлебались коррупционной и кровавой украинской властью».

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.