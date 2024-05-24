Дональд Трамп рассказал, что после выборов готов использовать свои отношения с Владимиром Путиным и вернуть журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в российской тюрьме с марта 2023 года, сообщает «Новости США».

Напомним, что журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича обвинили в шпионаже и поместили в российскую семью в марте 2023 года.

«Президент России Владимир Путин сделает это для меня, но не для кого-либо другого, и мы ничего платить не будем!», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Экс-президент США также рассказал, что планирует сделать это еще до того, как он займет должность президента.

В феврале 2024 года Владимир Путин заявлял, что освобождение Гершковича возможно только при условии, что из тюрьмы в Германии будет освобожден Вадим Красиков, осужденный за убийство чеченского диссидента в Берлине в 2019 году.

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