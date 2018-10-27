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Политика
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Трамп заявил, что его президентство — худшее событие для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа — «худшее, что могло случится с Россией». Он сказал это на митинге в Северной Каролине, передает РИА Новости.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

В то же время от отметил, что необходимо налаживать контакты между странами. «Поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов», — заверил Трамп.

Напомним, за неделю до этого заявления Дональд Трамп сообщил о выходе из российско-американского Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Это открывает для Америки возможность размещать у наших границ запрещенные ранее ракеты и сделает невозможным взаимодействия по другим стратегическим направлениям, считают эксперты.

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