Трамп заявил, что США «многое узнали» из взрыва на полигоне под Архангельском

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа. В своем Twitter Трамп сообщил, что Вашингтон «многое узнал», пишет RT.

«США многое узнали из-за неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные технологии. Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо», — написал президент США.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в разведке США писала о том, что взрыв в Архангельской области может быть связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», отмечает Znak.

Напомним, ЧП произошло 8 августа в 30 км от Северодвинска. На военном объекте при испытании жидкостного реактивного двигателя прогремел взрыв, в результате два человека погибли и шесть получили ранения.