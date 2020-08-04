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Политика

Траты на выборы президента в России могут вырасти в несколько раз

На подготовку к президентским выборам в России в 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд рублей.

Владимир Путин на выборах-2018.
Владимир Путин на выборах-2018.
kremlin.ru

Это в несколько раз больше, чем было запланировано ранее, указано в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина РФ.

«Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности „Центральная избирательная комиссия РФ“ обусловлено… увеличением бюджетных ассигнований в связи с подготовкой и проведением выборов президента РФ в 2024 году, в 2023 году на 22 007 934,9 тысяч рублей», — приводит тест методики «Коммерсантъ».

Ранее на подготовку к выборам президента планировалось выделить 4,3 млрд рублей. Но эти средства в бюджете не закладывались, пишет ura.ru.

Также Минфин предлагает сократить финансирование Центризбиркома до 14,4 млрд рублей в 2021 году (снижение на 8,9%), и до 3,99 млрд рублей в 2022 году (снижение на 7,3%).

Прошлые бюджеты

Бюджет выборов президента в 2018 году ЦИК утвердил в декабре 2017 года. В плане распределения средств на финансовое обеспечение президентской кампании значилось — 17,69 млрд рублей.

Такая сумма стала рекордной. Это почти на 3 млрд рублей больше, чем планировали в 2016 году. Рост расходов связали в том числе с увеличением срока работы избирательных комиссий.

В 2012 году президентская кампания обошлась государству в 10,37 млрд рублей, в 2008 году — 4,93 млрд, в 2004 году — 2,56 млрд.

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