Трибунал ООН потребовал освободить задержанных Россией украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе: Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Об этом сообщает «Интерфакс». Напомним, из-за этого инцидента тогдашний президент Украины ввел в свое стране военное положение, а ряд стран заговорили о возможном начале третьем мировой войны.

16 апреля этого года Украина обратилась в трибунал ООН по морскому праву за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. И вот 25 мая трибунал ООН постановил: России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера.

«Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину», — заявил председатель суда Пак Чжин Хён в ходе оглашения выдержек решения трибунала.

Он отметил, что «России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе». И заявил, что трибунал дает возможность России и Украине предоставить в суд свои версии событий в Керченском проливе.

Украинский корабль в акватории России. ps.fsb.ru

«Украина и Российская Федерация должны предоставить в трибунал отчет относительно параграфа 121 не позже 25 июня», — сказал он.

В параграфе 121 Конвенции ООН по морскому праву речь идет об островах и их территориальных зонах. Вместе с тем, в трибунале не стали требовать от РФ приостановки разбирательств по делу о задержанных моряках. «Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24 задержанных украинских моряков», — заявил Пак Чжин Хён.

В то же время, он сообщил, что суд предписывает России вернуть этих моряков на родину.

В суде пояснили, что речь идет о предписании срочных «временных мер» по этому делу. Запрос на принятие мер поступил в суд от украинской стороны.