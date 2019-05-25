Трибунал ООН потребовал освободить задержанных Россией украинских моряков

16 апреля этого года Украина обратилась в трибунал ООН по морскому праву за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. И вот 25 мая трибунал ООН постановил: России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера.
«Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину», — заявил председатель суда Пак Чжин Хён в ходе оглашения выдержек решения трибунала.
Он отметил, что «России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе». И заявил, что трибунал дает возможность России и Украине предоставить в суд свои версии событий в Керченском проливе.
«Украина и Российская Федерация должны предоставить в трибунал отчет относительно параграфа 121 не позже 25 июня», — сказал он.
В параграфе 121 Конвенции ООН по морскому праву речь идет об островах и их территориальных зонах. Вместе с тем, в трибунале не стали требовать от РФ приостановки разбирательств по делу о задержанных моряках. «Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24 задержанных украинских моряков», — заявил Пак Чжин Хён.
В то же время, он сообщил, что суд предписывает России вернуть этих моряков на родину.
В суде пояснили, что речь идет о предписании срочных «временных мер» по этому делу. Запрос на принятие мер поступил в суд от украинской стороны.