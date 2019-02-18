Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Центр Донецка могли бомбить с дронов

18 февраля в самом центре Донецка прогремели взрывы. Их зафиксировали в квартале, где располагается резиденция главы ДНР. Причем два взрыва были отмечены в сотнях метрах от гостиницы, в которой живут представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Источник «Интерфакса» передает, что взрывные устройства могли быть сброшены с беспилотного летательного аппарата.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Три воронки в асфальте зафиксированы около восьмого корпуса Донецкого национального технического института, спортивного комплекса «Шахтер» и гостиницы Park inn, где квартируется миссия ОБСЕ. На месте работают эксперты МВД самопровозглашенной ДНР, а также сотрудники МЧС.

Предварительно, основная версия — сброс трех маломощных безоболочных взрывных устройств с беспилотника, сообщил источник «Интерфакса».

В результате взрывов в центре Донецка утром 18 февраля оказались повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом, пишет Газета.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость