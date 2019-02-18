Центр Донецка могли бомбить с дронов

Три воронки в асфальте зафиксированы около восьмого корпуса Донецкого национального технического института, спортивного комплекса «Шахтер» и гостиницы Park inn, где квартируется миссия ОБСЕ. На месте работают эксперты МВД самопровозглашенной ДНР, а также сотрудники МЧС.
Предварительно, основная версия — сброс трех маломощных безоболочных взрывных устройств с беспилотника, сообщил источник «Интерфакса».
В результате взрывов в центре Донецка утром 18 февраля оказались повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом, пишет Газета.ru.