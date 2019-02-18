Центр Донецка могли бомбить с дронов

18 февраля в самом центре Донецка прогремели взрывы. Их зафиксировали в квартале, где располагается резиденция главы ДНР. Причем два взрыва были отмечены в сотнях метрах от гостиницы, в которой живут представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Источник «Интерфакса» передает, что взрывные устройства могли быть сброшены с беспилотного летательного аппарата.