Три взрыва прогремели в центре Донецка в квартале резиденции главы ДНР

Два из этих взрывов были зафиксированы в сотнях метров от гостиницы, где остановились наблюдатели из миссии ОБСЕ. Еще один взрыв произошел на пустыре.
По данным спасателей, пострадавших нет. Выясняется тип взрывных устройств.
18 февраля в центре Донецка прогремели три взрыва, передает РИА Новости. По данным МВД Донецкой Народной республики, в квартале, где произошло ЧП, находится резиденция главы самопровозглашенной республики.
Два из этих взрывов были зафиксированы в сотнях метров от гостиницы, где остановились наблюдатели из миссии ОБСЕ. Еще один взрыв произошел на пустыре.
По данным спасателей, пострадавших нет. Выясняется тип взрывных устройств.
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