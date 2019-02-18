Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Три взрыва прогремели в центре Донецка в квартале резиденции главы ДНР

18 февраля в центре Донецка прогремели три взрыва, передает РИА Новости. По данным МВД Донецкой Народной республики, в квартале, где произошло ЧП, находится резиденция главы самопровозглашенной республики.

Донецк.
Донецк.
gorod-donetsk.com

Два из этих взрывов были зафиксированы в сотнях метров от гостиницы, где остановились наблюдатели из миссии ОБСЕ. Еще один взрыв произошел на пустыре.

По данным спасателей, пострадавших нет. Выясняется тип взрывных устройств.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость