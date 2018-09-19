ЦИК рекомендует признать выборы губернатора Приморья недействительными

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Об этом пишут « Ведомости ». ТАСС передает , что новые выбору назначат через три месяца.

Центризбирком заявил, что ряд факторов заставляют признать губернаторские выборы в Приморье недействительными.

В частности, документация и данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК без должного контроля со стороны членов комиссии.

Председатель Центризбиркома напомнила, что 17 сентября органы МЧС необоснованно ограничили доступ в участки советского района Владивостока.

По словам Эллы Памфиловой, это позволяет с высокой долей вероятности сказать, что с данными в протоколах проводились манипуляции: «В итоге волеизъявление около 24000 избирателей с учетом минимальной разницы между кандидатами исключает определение результатов реального волеизъявления всех граждан в Приморском крае».

В ЦИК и краевую комиссию в общей сложности поступило свыше 70 жалоб от кандидатов «единоросса» Андрея Тарасенко и коммуниста Андрея Ищенко. В них они предъявляют взаимные претензии и указывают на нарушения законодательства.

По словам Эллы Памфиловой, документы по выборам ЦИК будет рекомендовать передать в правоохранительные органы.

Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Что произошло на выборах в Приморье

Выборы в Приморье стали одной из самых скандальных региональных кампаний. На протяжении долгого времени при подсчете протоколов избирательных комиссий второго тура лидировал Ищенко. Однако по итогам обработки 100% протоколов набрал на 7650 голосов меньше Тарасенко — 48,06% (245 550 голосов).