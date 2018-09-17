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Элла Памфилова: результаты выборов в Приморье не подведут до рассмотрения жалоб

17 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК берет паузу для окончательного подведения итогов выборов в Приморском крае. Резюме по итогам будет сделано после того, как разберут все жалобы, пишет РБК.

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

Элла Памфилова,
председатель ЦИК:

Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем.

В краизбиркоме Приморья заявляли, что проведении второго тура выборов главы региона поступили 18 жалоб. Однако пока в сам Центризбирком, по словам Памфиловой, жалобы не поступали.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что жалуются штабы обоих кандидатов: «единоросса» Андрея Тарасенко и коммуниста Андрея Ищенко.

Так первые заявляют о том, что сторонники коммунистов «скупили» 24 тысячи голосов и не давали проводить подсчеты результатов. А сам Ищенко объявил бессрочную голодовку после того, как выигрывая при подсчете 95% голосов, проиграл выборы после подсчета 99% голосов кандидату от «Единой России», врио главы региона Андрею Тарасенко.

Памфилова пообещала отправить специальную комиссию в Приморский край, чтобы расследовать все жалобы.

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