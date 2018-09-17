В Приморье «единороссы» обвинили коммунистов в «покупке» 24 тысяч голосов на выборах

Во время второго тура губернаторских выборов в Приморском крае около 24 тысяч голосов «были куплены» в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, заявили в штабе кандидата-«единоросса» Андрея Тарасенко. Об этом пишет местное информационное агентство PrimaMedia.

О чем рассказывают приморские «единороссы»

Представители правящей партии рассказали, что во Владивостоке и Находке, а также в некоторых других территориях Приморья, наблюдатели от кандидата коммунистов Ищенко якобы не давали завершить подсчет голосов.

Источник PrimaMedia в штабе Тарасенко заявил следующее:

Стало известно, что как минимум во Владивостоке куплено 13 тысяч человек, в Находке 6 тысяч человек, в Хасане около 5 тысяч. Наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчёт голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными. Поэтому по завершении работы некоторых комиссий результат изменился. Об окончательном результате даже сейчас ещё рано говорить, ещё до сих пор идёт подсчёт, мы будем продолжать отстаивать законный выбор Приморья.

По словам источника приморского агенства, во время выборов 16 сентября якобы шел подвоз избирателей от Ищенко на участки.

В воскресенье доверенное лицо Андрея Тарасенко Игорь Хрущев направил в крайизбирком жалобы на скупку голосов и подвоз избирателей от кандидата Ищенко. Эти жалобы переданы в краевой главк МВД.

К тому же, наблюдатели от «Единой России» обвиняют представителей КПРФ в задержке ввода данных протоколов.

Дмитрий Новиков,

заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»:

Они не давали довозить невыгодные им протоколы в ТИК. Поскольку результаты были близки, то получился перевес в пользу оппонента. Эти данные все обсуждали и оперировали ими как случившейся победой. А когда довезли все протоколы, стал известен такой результат, какой мы получили. Расцениваем это как попытку манипуляции последовательностью подсчета.

Голодовка кандидата КПРФ

Тем временем кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку после того, как выигрывая при подсчете 95% голосов, проиграл выборы после подсчета 99% голосов кандидату от «Единой России», врио главы региона Андрею Тарасенко.

Андрей Ищенко,

кандидат в губернаторы Приморского края:

Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал с отрывом, 51% за меня, 46% за Тарасенко. Но буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас в 7:47 владивостокского времени объявляю бессрочную голодовку.

Странная статистика выборов в Приморье

По данным избиркома Приморского края на 5:30 часов утра, после обработки 97,87% протоколов, лидировал Андрей Ищенко с 50,37% (241 026 голосов), Андрей Тарасенко получал 47,11% (225 448). На протяжении часа данные на сайте ЦИК РФ не обновлялись. Чуть более 2% «подвисших» протоколов пришлись на крупные участки в Находке и Уссурийске. В общей сложности, долго вводили данные с 33-х УИКов. По мнению экспертов, данные с этих территорий могли значительно повлиять на сложившуюся ситуацию. Около 7 утра данные обновились. По итогам обработки 99,10% протоколов на первое место вырвался Андрей Тарасенко, его результат достиг 49,55% (253 082). Андрей Ищенко переместился на вторую позицию с 48,06% (245 438).

Ранее председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий рассказал ТАСС, что общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении второго тура выборов губернатора Приморья и подсчете голосов.

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. Он стал возможен после того, как 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: фавориты Тарасенко и Ищенко получили 46,56%, и 24,63% соответственно.