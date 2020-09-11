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Политика

ЦИК сообщила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции» (НПК), лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин, сообщает «Коммерсант».

Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".
Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".
Официаьный сайт партии НПК.

Партия Путина не выполнила требований законодательства об обязательном участии в выборах, заявил член Центризбиркома (ЦИКа) Евгений Шевченко. Он пояснил, что, если политическая партия не участвует в выборах семь лет подряд, ее ликвидируют.

Между тем Роман Путин рассказал, что сейчас идет процесс официального назначения его главой партии. Он сообщил, что «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы 13 сентября и активно наращивает сеть отделений в регионах России.

Это поможет устранить недочеты, выявленные ЦИК, и избежать ликвидации организации, пишет Lenta.ru.

Политическая организация «Народ против коррупции» (НПК), впервые зарегистрированная в 2014 году. Сейчас в России зарегистрированы 42 партии.

О председателе

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК). Ранее он работал в ФСБ. Был предпринимателем. Теперь решил заняться политикой.

НПК распространила заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

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