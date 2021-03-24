ЦИК «торопится» до выборов в Госдуму начать блокировку без суда любой неправильной агитации

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала « Российской газете », что ЦИК совместно с Роскомнадзором работает над соглашением о внесудебной блокировке незаконной агитации в сети.

«ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня», — отметила Памфилова.

При этом она подчеркнула, что ЦИК не ставит перед собой задачу ограничить агитацию в интернете и понимает важность для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя.

Памфилова также сообщила, что ЦИК и Минпросвещения разработали проект, регулирующий проведение выборов в образовательных учреждениях.

Она отметила, что сегодня разведение учебного процесса и выборов — это реальная проблема. Как правило, сложно обойтись без ущерба образовательному процессу и голосованию.

Глава ЦИК пояснила, что в России 96,5 тыс. избирательных участков. Причем более 49 тысяч расположены в образовательных организациях, из которых 40 тысяч — в школах.

Напомним, в 2020 году школьникам предложили учиться на улице из-за выборов губернатора Иркутской области.