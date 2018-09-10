ЦИК: выявлено лишь одно серьезное нарушение на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что к настоящему времени в ходе единого дня голосования выявлено лишь одно серьезное нарушение, сообщает РБК .

Инцидент произошел на бурятском участке № 725 в Улан-Удэ — там сотрудники УИК попытались совершить вброс заранее заполненных бюллетеней. Замглавы УИК № 725 уже задержан по факту случившегося, рассказала глава ЦИК, рассказала Памфилова.

«Если кто-то неизвестно по каким причинам рискует идти на такое, это сговор ведь. Уголовная статья ждет», предупредила глава ЦИК.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в свою очередь рассказал о попытке провокации — в ответ на сообщения о том, что в Новой Москве на УИК № 3442 «народные дружинники» вытолкали наблюдателей с участка, пишет polit.ru.

Горбунов заявил: «Дружинники просто наводили порядок, это их прямая обязанность. Никого не кололи, без травм».

9 сентября в России проходил Единый день голосования. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводились в 80 субъектах федерации.