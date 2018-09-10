Почти как на Кавказе: как города и районы поддержали и проигнорировали кандидатов в губернаторы

Виктор Томенко
Лидеры по поддержке:
- Ключевский район — 80,72%
- Краснощековский район — 66,78%
Аутсайдеры по поддержке:
- Белокуриха — 40,5%
- Михайловский район — 41,39%
Владимир Семенов
Лидеры по поддержке:
- Быстроистокский район — 27,8%
- Алейск — 22,51%
Аутсайдеры по поддержке:
- Ключевский район — 5,39%
- Родинский район — 11,55%
Людмила Суслова
Лидеры по поддержке:
- Косихинский район — 20,13%
- Чарышский район — 19,25%
Аутсайдеры по поддержке:
- Ключевский район — 4,49%
- Тюменцевский район — 7,12%
Андрей Крылов
Лидеры по поддержке:
- Егорьевский район — 18,41%
- Завьяловский — 18,39%
Аутсайдеры по поддержке:
- Кытмановский район — 6,79%
- Быстроитокский — 7,2%