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Почти как на Кавказе: как города и районы поддержали и проигнорировали кандидатов в губернаторы

Предварительные итоги голосования за губернатора Алтайского края показывают, в каких городах и районах получили наименьшую и наибольшую поддержку. Так, Ключевский район приблизился по результатам в кавказским республикам, а Белокуриха продемонстрировала плюрализм мнений.

Село Плотниково в Косихинском районе отметило 215-летие.
Село Плотниково в Косихинском районе отметило 215-летие.
Олег Богданов

Виктор Томенко

Лидеры по поддержке:

  • Ключевский район — 80,72%
  • Краснощековский район — 66,78%

Аутсайдеры по поддержке:

  • Белокуриха — 40,5%
  • Михайловский район — 41,39%

Владимир Семенов

Лидеры по поддержке:

  • Быстроистокский район — 27,8%
  • Алейск — 22,51%

Аутсайдеры по поддержке:

  • Ключевский район — 5,39%
  • Родинский район — 11,55%

Людмила Суслова

Лидеры по поддержке:

  • Косихинский район — 20,13%
  • Чарышский район — 19,25%

Аутсайдеры по поддержке:

  • Ключевский район — 4,49%
  • Тюменцевский район — 7,12%

Андрей Крылов

Лидеры по поддержке:

  • Егорьевский район — 18,41%
  • Завьяловский — 18,39%

Аутсайдеры по поддержке:

  • Кытмановский район — 6,79%
  • Быстроитокский — 7,2%

Выборы губернатора Алтайского края 2018: прямая трансляция

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