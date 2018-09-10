Чем запомнился Томенко за первые три месяца правления?

Летние месяцы стали временем интенсивного знакомства врио губернатора Виктора Томенко с Алтайским краем. За это время он многое сказал и сделал. Altapress.ru кратко вспомнил самое яркое и запоминающееся.

1. Прилетел в Барнаул на аэротакси.

2. Спокойно появлялся на людях в свободной форме одежды (например, в поло и джинсах), если это допускал протокол: на прогулке в Барнауле, в полях, в турзоне и т. д.

3. В первые дни вышел в свет с женой: сначала прогулялся с ней по «Бирюзовой Катуни», а в День России вечером на площади Сахарова вместе с народом посмотрел салют.

Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле. barnaul.org

4. Подружился с главой Республики Алтай Александром Бердниковым. Добрых отношений между краем и соседним регионом не было более 13 лет.

Александр Бердников , Виктор Томенко , Рустам Минниханов Анна Зайкова

5. На всех официальных мероприятиях, где звучал гимн, пел его от начала до конца. Единственный в своем окружении.

6. Объехал около половины районов и городов края, в которых проживает порядка 70% населения.

7. Жонглировал баскетбольными мячами. Один крутил на пальце.

Виктор Томенко ловко управляется бакетбольным мячом из архива редакции

8. Признал проблемы, о которых прежде открыто не говорили: низкие зарплаты, плохие дороги и стремительный отток кадров, особенно молодых.

9. Сказал, что формулировка «аграрная судьба Алтайского края» звучит несколько обреченно. Дал понять, что видит развитие в сбалансированном развитии аграрной отрасли и промышленности. В последней видит огромный потенциал.

10. Очевидно, что умеет и не боится применять различные финансовые механизмы. В частности, заявил, что не исключает выпуск гособлигаций Алтайского края.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Финансовая политика прежних властей была осмотрительной, осторожной, сдержанной. Может быть, излишне сдержанной. Где-то, наверное, можно было быть чуть смелее. Во имя улучшения инвестиционного климата. (Источник: «Взгляд».)

11. Предельно сдержан в эмоциях. Сам признал, что умеет ими управлять. Не выражает ярко ни гнев, ни бурную радость. По данным altapress.ru, его подчиненные, привыкшие к эмоциональным всплескам прежнего главы, сейчас не всегда понимают, как себя вести, поскольку не «улавливают» настроение шефа.

12. Сказал, что впредь чиновники, даже самые высокие начальники, должны время от времени «спускаться на землю» — выезжать на места, чтобы «чувствовать нерв» реальной жизни.

13. Не принял никаких кадровых решений, хотя от него этого многие ждали. За три месяца произошло только три отставки. Томенко по понятным причинам уволил управделами администрации Алексея Белобородова — он находился под следствием за превышением полномочий. Вскоре его арестовали, добавив к обвинениям получение взятки. Добровольно ушли первый вице-премьер Сергей Локтев и глава минэкономики края Николай Чиняков. Больше никаких кадровых решений Томенко не принимал, ожидая итогов выборов.

14. «Пропесочил» мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Тот, возвращаясь после этого домой, попал в переплет: в его машину ударила молния. В народе заговорили о «каре небесной», а Томенко прозвали ВикТОРом.

15. Активный пользователь гаджетов. Его рабочий процесс максимально компьютеризирован. Большинство документов он смотрит с экрана. Графики работы, планирование — все в компьютере и смартфоне. Томенко активно пользуется «электронкой» и мессенджером.

16. Встретился с Путиным, у которого попросил денег на ремонт дорог, достройку музея, реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту и покупку дорогого медоборудования.

17. «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», — сказал он на встрече в Славгороде. Фразу активно «троллили» в соцсетях. Впрочем, она была, конечно, вырвана из контекста. Целиком звучала так:

В общем, вывод такой: все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя. Очень много вопросов. Край развивался в последние годы, показывал неплохие результаты и темпы, но если начинаешь погружаться в ткань происходящего, то появляется невероятное количество вопросов. В целом недостаточный уровень доходов, плохое состояние дорожной инфраструктуры. Это необходимость — обратить внимание на всю нашу социальную сферу. Что-то перестраивать, что-то реконструировать, что-то менять на новые подходы, новую организацию разных процессов.

18. Рассказал анекдот о том, как СМИ вырывают фразы из контекста:

Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бессмысленны и бесполезны, если они выдернуты из контекста. На следующий день во всех газетах появилось: «Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бесполезны и бессмысленны».

19. Сказал, что со СМИ в целом и с журналистами в частности ничего сделать невозможно, «их можно только любить».

Кабинет Виктора Томенко. Анна Зайкова

20. Определил свой принцип управления в интервью газете «Взгляд».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Есть обманчивое ощущение: чем жестче, изощреннее, хитрее, тем ты круче как руководитель. Ничего подобного. Если ты думаешь о длинном забеге, о по-настоящему системном преобразовании, надо быть открытым, предсказуемым, понятным. Но и принципиальным: сказал, к примеру, что не будет тут вредного завода — так и держи марку. Никто тебя ни за какие коврижки переубедить не должен. Жесткое давление и страх наказания, репрессий на самом деле заставляют лучше делать свое дело только 5% людей. Еще 10% работают хорошо вне зависимости от того, гладишь ли ты их по голове либо бьешь дубинкой… А для остальных — для абсолютного большинства — важны обычные человеческие проявления. Когда их слушают. Когда с ними разговаривают, с ними советуются. Когда объясняют принятые решения. Сопричастность и вовлеченность порождают у человека ответственность и ведут к более широкой реализации своего собственного интереса.

21. Напрямую связал развитие туризма и дорожной сети. Приводит пример: вот сейчас турсезон, приезжают туристы, а дороги забиты — уборочная идет. И разбиты: «Растрясло тебя — и ничего тебе уже не нужно. Ни Белокуриха не нужна, ни горы Алтая, ни лечебные озера». Вот и до игорной зоны «Сибирская монета» сначала доехать надо.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сначала нормальная дорога. А потом надо свернуть — и до казино пять километров проехать по такооомууу… А люди приехали отдыхать. Кто на дорогой машине. Кто и вовсе с открытым верхом, сам в белой рубашке. И — по грунтовке, по грунтовке.

22. Взял на себя ответственность за рост зарплат.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В экономике Алтайского края должно появиться больше предприятий, которые смогут выплачивать зарплаты больше средних. Как их залучить к нам — наша общая задача. В первую очередь — моя.

23. Работает до часа ночи.