Цитатник Путина: глава государства в Сибири перепутал маркизу с королем

Президент РФ Владимир Путин ошибся в цитате во время обсуждения возможных изменений пенсионной реформы в Омске. Речь идет о фразе «после нас хоть потоп», которую произнес глава государства, отметив, что автором выражения является Людовик XIV.

Глава государства, в частности отметил, что изменения должны обеспечивать достойное качество жизни и защищать интересы граждан.

Путин о пенсионной реформе: Мы не можем руководствоваться принципом Людовика XIV, который сказал «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране pic.twitter.com/E4NiHEVHUC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2018 г.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом Короля Солнце Людовика XIV, который как-то сказал „После меня хоть потоп“. Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране», — сказал Владимир Путин.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на ошибку президента: «Это сказала маркиза Помпадур при Людовике XV, но их там так много было, что не удивительно и запутаться», «"После нас хоть потоп» сказал Людовик XV, а не Король Солнце, между прочим…", пишет Life.

Автором фразы называют маркизу де Помпадур. Считается, что она произнесла ее после поражения в битве при Росбахе — одном из важных сражений Семилетней войны. Эти слова она произнесла, чтобы утешить Людовика XV, пишет ura.ru.

В Омск президент РФ прибыл из Новосибирска, где посетил выставку «Технопром-2018». До этого глава государства находился с рабочим визитом в Кемеровскую область. А перед поездкой по трем сибирским городам провел выходные — 25 и 26 августа — в Республике Тыва. Там в лесу президент в компании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым собирал чернику и любовался природой.