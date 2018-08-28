Путин назвал миллионный Омск «городком», раздал автографы и анонсировал заявление по пенсионной реформе

28 августа в ходе визита в Омск президент РФ Владимир Путин провел небольшую встречу с жителями на центральной улице города — Любинском проспекте.

Отвечая на вопрос о впечатлении от Омска, российский лидер назвал его «красивым городком», отметив, что ему здесь нравится.

Глава государства совершил небольшую прогулку от драмтеатра до моста, пишет omskinform.ru. Подойдя к ожидающей его толпе, президент сфотографировался и раздал автографы на своих же портретах, а также в школьных дневниках юных омичей.

После этого президент сел в служебную машину и отправился на совещание с членами правительства по социально-экономическим вопросам, где анонсировал заявление по пенсионной реформе, которое намерен озвучить 29 августа.

Путин о пенсионной реформе: Мы не можем руководствоваться принципом Людовика XIV, который сказал «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране pic.twitter.com/E4NiHEVHUC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2018 г.

«Мы должны учитывать реальную ситуацию и понимать, что ждет страну. Мы провели консультации с профсоюзами и политическими партиями. У меня сложилось свое мнение. Правительство руководствовалось жесткими подходами. Все наши решения должны быть справедливыми. Нужно человеческое измерение в предлагаемых нормах. Мы не должны руководствоваться принципом „после нас хоть потоп“. Все наши шаги должны быть системными. Я завтра сформулирую свое отношение и выступлю с соответствующим заявлением», — заявил президент РФ Владимир Путин, пишет omskinform.ru.

В закрытом режиме

По последним данным, в совещании от кабмина принимают участие вице-премьер Антон Силуанов, куратор социальной сферы Татьяна Голикова, министр труда и соцразвития РФ Максим Топилин. Заседание проходит в закрытом для СМИ режиме.

Интрига

Журналистское сообщество было уверено, что заседании правительства примет участие его председатель — Дмитрий Медведев. Однако, судя по всему, премьер отсутствует на правительственном «мероприятии».

Последний раз совещание с членами правительства проходило в Кремле 18 июля, обсуждались, в частности, предварительные итоги проведения чемпионата мира по футболу, и Дмитрий Медведев на нем присутствовал.

Вопрос участия или не участия премьера в публичных мероприятиях является главной интригой российской политической жизни августа, поскольку он давно не появляется на публике. Но, как рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник, он общался по телефону с главой правительства по рабочему вопросу на минувшей неделе.

По официальной версии, у Дмитрия Медведева «спортивная травма». Личные страницы премьер-министра в соцсетях (Facebook, Instagram) также уже давно не обновлялись.

Таким образом, глава правительства отсутствует в публичном пространстве уже более двух недель.

Пенсионная реформа

Ранее Владимир Путин говорил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. А Дмитрий Медведев на Камчатке сравнил эту меру с необходимым «горьким лекарством».

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В Омск президент РФ прибыл из Новосибирска, где посетил выставку «Технопром-2018». До этого глава государства находился с рабочим визитом в Кемеровскую область. А перед поездкой по трем сибирским городам провел выходные — 25 и 26 августа — в Республике Тыва. Там в лесу президент в компании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым собирал чернику и любовался природой.