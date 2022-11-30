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Биография: где и когда родился Цзян Цзэминь?

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в Янчжоу. Его дед Цзян Шиси был коммерсантом и доктором традиционной китайской медицины, а об отце почти ничего не известно. Предположительно, он работал в марионеточном правительстве в Нанкине.

По официальной биографии, в 1939 году с согласия родителей мальчика усыновила вдова дяди Цзян Шанцина. Его семья принадлежала к интеллигенции.