Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в Янчжоу. Его дед Цзян Шиси был коммерсантом и доктором традиционной китайской медицины, а об отце почти ничего не известно. Предположительно, он работал в марионеточном правительстве в Нанкине.
По официальной биографии, в 1939 году с согласия родителей мальчика усыновила вдова дяди Цзян Шанцина. Его семья принадлежала к интеллигенции.
Цзян Цзэминь начал карьеру на предприятии пищевой промышленности в Шанхае, а затем занял должность замдиректора мыловаренной фабрики. Позже он возглавил отдел электрооборудования конструкторского бюро.
Проходил практику на 1-м Государственном автомобильной заводе имени Сталина в Москве, а потом — до 1962 года — работал на автомобилестроительном заводе Чанчуня.
В 1962—1980 годах занимал посты на разных предприятиях и в исследовательских институтах, а также в департаменте международных связей Первого министерства машиностроения в Пекине.
С 1980-го Цзян Цзэминь работал на руководящих должностях в Государственных комитетах по импортно-экспортному контролю и делам иностранных инвестиций.
Курировал создание первой в стране специальной экономической зоны Шэнчьжэнь.
В 1982—1985 годах был министром электронной промышленности КНР, в 1982-м — членом ЦК, а в ноябре 1987-го — членом Политбюро ЦК КПК.
В 1985 году мэр Шанхая, в 1987-м — секретарь Шанхайского городского комитета КПК.
В апреле 1989-го в Шанхае начались антиправительственные волнения. Цзян Цзэминь смог решить это без ввода войск.
С июня 1989-го Цзян Цзэминь был членом Постоянного комитета Политбюро, а также генсеком ЦК КПК. В ноябре этого же года стал председателем Военного совета ЦК КПК, а в апреле 1990 года — председателем Центрального военного комитета.
В марте 1993 года занял должность председателя КНР.
Будучи председателем КНР, Цзян Цзэминь проводил курс Дэн Сяопиня на строительство «социализма с китайской спецификой». Он проводил либеральные реформы в экономике, при этом сохранялся контроль партии над политической сферой.
- В правление Цзяна Цзэминя китайская экономика прибавила в среднем по 10% к ВВП.
- Произошло воссоединение с Гонконгом в 1997 году и Макао в 1999 году, вступление в ВТО в 2001-м.
- Преодолен азиатский финансовый кризис в 1997—1998 годах.
В 2000 году Цзэминь предложил идею «трех представительств». По ней партия должна выражать интересы передовой культуры и всего китайского народа.
КПК частично отказалась от классового подхода в кадровой политике, сняты ограничения на вступление в партию предпринимателей и категорий, не входящих в пролетариат.
Цзян Цзэминь участвовал в налаживании отношений России с Китаем. Во время визита в РФ в 2001 году он подписал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Инициировал создание Шанхайской организации сотрудничестве.
В ноябре 2002 года Цзян Цзэминь ушел в отставку с поста генсека ЦК КПК, а в марте 2003-го покинул пост председателя КНР, пишет ТАСС.