30 ноября
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Политика

Цзян Цзэминь. Как знаменитый лидер КНР продвинул идею «трех представительств» и наладил сотрудничество с Россией — интересные факты

Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь ушел из жизни в возрасте 96 лет. О его смерти стало известно 30 ноября. Биография, карьера и достижения правителя — в нашем материале.

Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
1
Биография: где и когда родился Цзян Цзэминь?

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в Янчжоу. Его дед Цзян Шиси был коммерсантом и доктором традиционной китайской медицины, а об отце почти ничего не известно. Предположительно, он работал в марионеточном правительстве в Нанкине.

По официальной биографии, в 1939 году с согласия родителей мальчика усыновила вдова дяди Цзян Шанцина. Его семья принадлежала к интеллигенции.

2
Карьера: что делал и где работал Цзян Цзэминь?

Цзян Цзэминь начал карьеру на предприятии пищевой промышленности в Шанхае, а затем занял должность замдиректора мыловаренной фабрики. Позже он возглавил отдел электрооборудования конструкторского бюро.

Проходил практику на 1-м Государственном автомобильной заводе имени Сталина в Москве, а потом — до 1962 года — работал на автомобилестроительном заводе Чанчуня.

Производство автомобилей.
Производство автомобилей.
СС0

В 1962—1980 годах занимал посты на разных предприятиях и в исследовательских институтах, а также в департаменте международных связей Первого министерства машиностроения в Пекине.

3
Партийная работа

С 1980-го Цзян Цзэминь работал на руководящих должностях в Государственных комитетах по импортно-экспортному контролю и делам иностранных инвестиций.

Курировал создание первой в стране специальной экономической зоны Шэнчьжэнь.

В 1982—1985 годах был министром электронной промышленности КНР, в 1982-м — членом ЦК, а в ноябре 1987-го — членом Политбюро ЦК КПК.

В 1985 году мэр Шанхая, в 1987-м — секретарь Шанхайского городского комитета КПК.

4
Без ввода войск

В апреле 1989-го в Шанхае начались антиправительственные волнения. Цзян Цзэминь смог решить это без ввода войск.

Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
5
Цзян Цзэминь — лидер КНР. Достижения

С июня 1989-го Цзян Цзэминь был членом Постоянного комитета Политбюро, а также генсеком ЦК КПК. В ноябре этого же года стал председателем Военного совета ЦК КПК, а в апреле 1990 года — председателем Центрального военного комитета.

В марте 1993 года занял должность председателя КНР.

6
Политический курс Цзяна Цзэминя

Будучи председателем КНР, Цзян Цзэминь проводил курс Дэн Сяопиня на строительство «социализма с китайской спецификой». Он проводил либеральные реформы в экономике, при этом сохранялся контроль партии над политической сферой.

  • В правление Цзяна Цзэминя китайская экономика прибавила в среднем по 10% к ВВП.
  • Произошло воссоединение с Гонконгом в 1997 году и Макао в 1999 году, вступление в ВТО в 2001-м.
  • Преодолен азиатский финансовый кризис в 1997—1998 годах.
Кризис
Кризис
СС0
7
«Три представительства»

В 2000 году Цзэминь предложил идею «трех представительств». По ней партия должна выражать интересы передовой культуры и всего китайского народа.

КПК частично отказалась от классового подхода в кадровой политике, сняты ограничения на вступление в партию предпринимателей и категорий, не входящих в пролетариат.

8
Отношения с Россией

Цзян Цзэминь участвовал в налаживании отношений России с Китаем. Во время визита в РФ в 2001 году он подписал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Инициировал создание Шанхайской организации сотрудничестве.

Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
Экс-лидер КНР Цзян Цзэминь и президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
9
Уход Цзэминя в отставку

В ноябре 2002 года Цзян Цзэминь ушел в отставку с поста генсека ЦК КПК, а в марте 2003-го покинул пост председателя КНР, пишет ТАСС.

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