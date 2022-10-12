О смерти депутата сообщили в Госдуме РФ

Парламентарий скончался после тяжелой болезни.
Он был первым зампредседателя Комитета по энергетике, указывает Lenta.ru. С 2016 года он представлял в Думе Тульскую область.
В апреле умер лидер КПРФ Владимир Жириновский.
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Парламентарий скончался после тяжелой болезни.
Он был первым зампредседателя Комитета по энергетике, указывает Lenta.ru. С 2016 года он представлял в Думе Тульскую область.
В апреле умер лидер КПРФ Владимир Жириновский.
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