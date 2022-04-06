Умер Владимир Жириновский

Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76 году жизни.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.