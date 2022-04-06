6 апреля
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Политика

Умер Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, сообщил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76 году жизни.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ата (Казахская ССР/Республика Казахстан).

Депутат Госдумы РФ с I по VIII созывы — с 12 декабря 1993 года. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

Напомним, о госпитализации Владимира Жириновского стало известно в начале февраля 2022 года. С тех пор он находился в больнице.

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