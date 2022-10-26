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Жизнь

Самый грязный человек в мире умылся, а через несколько месяцев умер

Самый грязный человек в мире, отшельник из Ирана скончался на 95 году жизни. Он не умывался больше полувека. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство IRNA.

Самый грязный человек Аму Хаджи
Самый грязный человек Аму Хаджи
Скриншот YouTube

Аму Хаджи умер 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс (Иран).

Отшельник вел аскетичный образ жизни — жил в самодельной лачуге, ел найденные отходы и курил трубку, наполненную экскрементами животных.

Аму Хаджи не принимал душ более 60 лет, потому что считал, что чистота навлечет болезнь. Жители деревни сообщили, что в юности он испытал эмоциональное потрясение, которое и привело к отказу от душа.

Несколько месяцев назад местные жители уговорили аскета умыться после стольких лет.

Ранее звезды Голливуда поспорили о том, надо ли мыться каждый день.

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