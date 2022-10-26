Самый грязный человек в мире умылся, а через несколько месяцев умер

Самый грязный человек в мире, отшельник из Ирана скончался на 95 году жизни. Он не умывался больше полувека. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство IRNA .

Аму Хаджи умер 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс (Иран).

Отшельник вел аскетичный образ жизни — жил в самодельной лачуге, ел найденные отходы и курил трубку, наполненную экскрементами животных.

Аму Хаджи не принимал душ более 60 лет, потому что считал, что чистота навлечет болезнь. Жители деревни сообщили, что в юности он испытал эмоциональное потрясение, которое и привело к отказу от душа.

Несколько месяцев назад местные жители уговорили аскета умыться после стольких лет.

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