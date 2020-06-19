19 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко обновил указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавируса, сообщили в правительстве. Изменения касаются плановой медицинской помощи, а также работы турбаз, музеев, архивов и библиотек региона.

По решению Виктора Томенко внесен ряд изменений в указы от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и от 8 мая 2020 № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Согласно нововведениям, проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник, которое ранее было приостановлено в краевых медицинских учреждениях, будет возобновлено поэтапно. Кроме этого, при посещении медицинских организаций введен обязательный масочный режим.

«С понедельника начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территориях Алтайского края, где эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать. Учитываются не только эпидемиологические критерии, но и критерии готовности медицинских организаций: обеспеченность средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Также согласно указу, запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах продлен до 2 июля.

В список разрешенных добавлена деятельность библиотек, архивов, музеев, однако запрет на проведение в них массовых мероприятий продолжает действовать.

Напомним, после того, как Виктор Томенко опубликовал в Instagram пост о введении первого этапа снятия «коронавирусных» ограничений в Алтайском крае, подписчики оставили ему более 600 комментариев. Честные высказывания (чаще просьбы) жителей региона — в обзоре altapress.ru.