«Это уже не смешно, Виктор Петрович». Жители Алтайского края бурно обсуждают в соцсетях ослабление коронавирусного режима

После того, как глава региона Виктор Томенко опубликовал в Instagram пост о введении первого этапа снятия «коронавирусных» ограничений в Алтайском крае, подписчики оставили ему более 600 комментариев. Честные высказывания (чаще просьбы) жителей региона — в обзоре altapress.ru .

Откройте все

Большинство комментариев в аккаунте губернатора и городских сообществах — это не обсуждения того, рано ослаблять «коронавирусный» режим или нет. Это просьбы все открыть. Общепит, парки, поликлиники, детские сады, музеи, библиотеки, спортзалы. Многие жители Алтайского края уверены: соблюдение безопасного режима должно быть личным делом каждого.

Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Также некоторые владельцы бизнеса и потребители видят в новом указе «отсутствие логики» и не понимают, почему, например, пивные бары и магазины по продаже алкоголя могут работать, а небольшие магазины одежды — нет. Вопрос «где логика?» встречается в комментариях довольно часто.

Соблюдать режим или нет — личное дело каждого. В регионе достаточно проблем у жителей, в том числе и финансовых. Как показал карантин, все хотят работать! Пожалуй, пора снимать ограничения со всех сфер. Затягивать с этим не стоит — хуже будет с экономикой. Уж если не помогаете — то реально, хотя бы не мешайте.

Никакой логики! В «Мария-Ра», в «Магните», в «Светофоре» и т.п. толпы, а отделы с одеждой, где всегда очень, очень мало народу, до сих пор закрыты. А пенсионные, аренду с чего платить? И на что жить?

Пиво. Открытые источники.

Совершенно не понятно, как магазины в ТЦ могут нести большую опасность заражения, чем санатории и парикмахерские? В ТЦ огромные площади, в непродовольственных магазинах нет такого потока, как в тех же продуктовых. Сколько можно?

А гостиницы без медицинской лицензии будут открыты? Или коронавирус проверяет наличие медицинской лицензии у учреждения и только потом распространяется? Объясните свою логику?

Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект.

Откройте библиотеки! Лето! Детям нужно читать!

Когда уже начнут работать судебные приставы в полной мере? Сколько можно оставлять без внимания злостных должников по алиментам?

Уважаемый Виктор Петрович, нужно запускать общепит с мерами, которые Вы скажете! Мы готовы сделать, что угодно, но нам нужно работать.

Хороший указ! Только вы наверное не в курсе, что кроме бассейнов в Барнауле ещё есть крытый футбольный манеж, где огромное количество детей лишены занятий по футболу.

Вирус. Пандемия unsplash.com

Больной вопрос

Одна из самых частых тем, поднимаемых в комментариях — открытие в Барнауле и Алтайском крае стоматологических клиник. Люди пишут, что им негде лечить зубы и беспокоятся по этому поводу. Однако согласно указу Виктора Томенко, стоматологические клиники пока работают в прежнем режиме: они могут оказывать услуги только в экстренной или неотложной ситуации.

Когда стоматологии откроют в нормальном режиме? Это уже не смешно, без зубов останемся скоро.

Стоматолог CCO

Почему не разрешаете стоматологам работать? Пивнухи, значит, работают, а врачи-стоматологи нет. Где логика? Столько времени не можем записаться.

Куда деть детей

Также многие жители Алтайского края просят губернатора открыть детские сады. В барнаульских сообществах в соцсетях бурно обсуждают вопрос: куда деть детей, если родителям разрешили работать? Несмотря на то, что совсем недавно вирус COVID-19 выявили в детском саду № 222 на Павловском тракте, люди настаивают на открытии дошкольных учреждений.

Почему детей педагогов не принимают в садики? Нам же на работу ходить нужно, а куда детей деть?

Дети. Игрушки. Детский сад. СС0.

Почему не дают ответ, когда откроют детские сады? Долго людям еще в неведении жить? А детям без дошкольного образования? Чем дети тех, кто работает (их родители, кстати, в «группе риска»), отличаются от тех, чьи родители безработные?

Рановато!

Большинство подписчиков губернатора в той или иной степени обрадовал первый этап «освобождения». Однако некоторые жители Алтайского края напротив, сочли переход к ослаблению «коронавирусного» режима в регионе преждевременным. Таких комментариев — единицы, но они все-таки есть.

И это на фоне не падающих цифр заболевших? Что тогда было весь апрель и март?

Пандемия. Вирус unsplash.com

Количество заболевших увеличивается, а вы снимаете ограничения. Зачем тогда изначально устанавливали их?

Заболеваемость не снижается пока. А ограничения, к сожалению, только декларируются, но не выполняются и никакого системного контроля нет. Как в такой ситуации быть тем, кто осознает ответственность за здоровье своих близких?

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес поправки в свой же указ 7 июня. В соответствии с ними в регионе вводится первый этап снятия жестких ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции.