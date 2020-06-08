Кариес здесь не лечат. Каким объектам и предприятиям на Алтае все еще не разрешено работать

Как уже сообщил altapress.ru, 8 июня в Алтайском крае начали снимать жесткие ограничения против распространения новой коронавирусной инфекции — губернатор Виктор Томенко подписал новую редакцию своего же указа. Но многим видам бизнеса и организациям все еще не разрешено работать. Об этом — наш разбор.

Согласно приложению к новой редакции указа губернатора, на сегодня есть 19 видов деятельности, которым еще не разрешено продавать товары и оказывать услуги.

В скобках приводим код приостановленного вида деятельности. Что именно в него входит, можно узнать в правовой базе «Консультант плюс».

Развлечения и спорт

1. Кинотеатры (59.14), музеи (91.02) и выставки (82.3) пока работать не могут, по-прежнему приостановлено проведений конференций. Возможна деятельность только в заочном формате.

Кинотеатр «Премьера» Управление по культуре

2. Не разрешена работа организаций в области спорта, отдыха и развлечений (93).

Однако есть исключение: вполне возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (без использования уличных тренажеров), но при этом надо соблюдать три условия.

В занятиях участвует не более 2 человек ( или члены семьи — их количество не указано),

или члены семьи — их количество не указано), дистанция между ними не менее 5 метров,

занятия проходят на открытых спортивных сооружениях ( за исключением плавательных бассейнов).

В физкультурно-спортивных организациях разрешены тренировки на открытых спортивных сооружениях (кроме бассейнов) в составе групп не более 15 человек и под руководством тренера. Дистанция между людьми — не менее 5 метров.

3. Не могут пока работать бани, сауны, солярии, салоны для снижения веса и т. п. (96.04).

Баня СС0

4. Не должны функционировать зоопарки в помещениях — могут только те, которые на открытом воздухе (91.04.1).

Медицина

5. В медицинских организациях, как и раньше, приостановлено проведение плановой госпитализации в стационарах, вакцинации, диспансеризации и профосмотров. Но разрешено проводить плановый медосмотр для получения справок в санаторий и путевок в летние оздоровительные лагеря.

6. Стоматологические клиники пока тоже работают в прежнем режиме: они могут оказывать услуги только в экстренной или неотложной ситуации (86.23).

Бассейн. Купание. Девушка СС0

Туристические объекты

7. До 22 июня не имеют права принимать и размещать клиентов (и даже бронировать места) турбазы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, дома охотника, апарт-отели, сюит-отели, мотели и хостелы (55).

Этот запрет касается всей территории края, в том числе Белокурихи — в этом городе открывается лишь санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медуслуги.

Также приостановлены — и тоже до 22 июня — гостиницы, расположенные за пределами городов и райцентров. А вот в гостиницах Белокурихи можно уже сейчас принимать людей, приехавших по делам службы.

Турбаза с маральником. altayrealt.ru.

Услуги

8. Общепит (56) пока тоже закрыт — ему разрешено обслуживать клиентов только на вынос. Но могут оказывать услуги столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях, разрешена и доставка заказов.

9. Парикмахерские и салоны красоты (96.02) работают только в одном случае: если расстояние между людьми не менее 1,5 метров. Если нет — работа приостановлена.

Парикмахерский салон. CCO

Торговля

10. По-прежнему приостановлена розничная торговля в неспециализированных, одежных, обувных магазинах, изделиями из кожи и товарами б/у (47.19, 47.71, 47.72, 47.79).

Но! Могут работать торговые точки, если их площадь менее 400 кв. метров при наличии отдельного (уличного) входа — одномоментно в торговом зале могут находиться не более 1 человека на 4 кв. метра.

11. Розничная торговля текстилем, одеждой и обувью в киосках, палатках (то есть вся нестационарная) запрещена — в том числе на рынках (47.82).

Объекты торговли. Altapress.ru

Также пока не вправе работать нестационарные объекты, торгующие в розницу прочими товарами (47.89). Согласно сведениям базы «Консультант плюс», в группировку «прочие товары» входят ковры и ковровые изделия, книги, игры и игрушки, бытовые приборы и бытовая электроника, аудио- и видеозаписи.

В целом, как объяснили в правительстве, сохраняется запрет на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах.

Образование

12. Под запретом пока учреждения допобразования для детей и взрослых в организациях, не относящихся к образовательным — возможно только дистанционное и электронное (85.41).

Сюда относятся образование в области спорта и отдыха (различные кружки, йога, школы верховой езды, гимнастика и т. п.), танцы, драмкружки, обучение музыке, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы и многие другие (код 84.41).

Объекты торговли. Altapress.ru

13. Приостановлена работа по дневному уходу за детьми в организациях, не относящихся к образовательным. Впрочем, они могут работать, если в группе до 12 человек (88.91).

Сроки, когда и эти ограничения будут сняты, в основном, не уточняются. Кстати, требование использовать маски в местах скопления людей не отменено.

А вот санатории Белокурихи 8 июня уже начали заселять первых отдыхающих после двухмесячного перерыва.