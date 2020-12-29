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Политика

Турция включила Алтайский край в свои территории, как и большую часть России

Военный корреспондент Юрий Котенок показал карту, по которой географии учат молодежь в университетах Турции, пишет «ЦарьГрад».

Турция.
Турция.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Карта, на которой Турция включила часть России в свои территории, отражает турецкую концепцию «Один народ — пять государств».

Несколько лет назад на телевидении эксперты посмеивались над подобной концепцией, а теперь карта тюркского влияния вполне легально существует в турецких учебниках.

На территории России «подозрительно много розовенького», отмечают в сообщении.

«Ребята, это не придумки, а планы „мужика“, „человека слова“, „партнера“ Эрдогана и Ко. Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях», — отметил военкор Котенок.

Ранее туристы хвастались в соцсетях отдыхом в Алтайском крае и говорили, что они представляли в этот момент отдых в Турции.

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