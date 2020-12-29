Турция включила Алтайский край в свои территории, как и большую часть России

Карта, на которой Турция включила часть России в свои территории, отражает турецкую концепцию «Один народ — пять государств».
Несколько лет назад на телевидении эксперты посмеивались над подобной концепцией, а теперь карта тюркского влияния вполне легально существует в турецких учебниках.
На территории России «подозрительно много розовенького», отмечают в сообщении.
«Ребята, это не придумки, а планы „мужика“, „человека слова“, „партнера“ Эрдогана и Ко. Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях», — отметил военкор Котенок.
Ранее туристы хвастались в соцсетях отдыхом в Алтайском крае и говорили, что они представляли в этот момент отдых в Турции.