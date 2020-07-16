«Представляем, что мы в Турции»: туристы хвастаются в соцсетях отдыхом на Алтайских озерах

Самым популярным алтайским озером по прежнему остается Большое Яровое. Даже сейчас, когда в крае бушует коронавирус, сюда съезжаются на только местные туристы, но и отдыхающие из других регионов.
Судя по многочисленным публикациям в Instagram, пляжи курорта пустуют лишь ранним утром. В остальное время они заполнены отдыхающими. На яровском «арбате» тоже много народу. Там работают кафе и бары, в которых по вечерам выступают музыканты. Также функционирует аквапарк. Людей в масках на снимках в соцсетях мы не заметили.
Малиновое, Горькое, Завьяловское озера тоже не обделены вниманием отдыхающих. Сюда едут за красивыми фотографиями, а еще поправить здоровье в соленых водах. «Представляем, что мы в Турции», — пишут девушки в своих публикациях в Instagram. Для рыбалки и кемпинга туристы чаще выбирают озеро в селе Сорочий лог.
На данный момент в Алтайском крае признали пригодными для купания 35 пляжей, но купаться там нельзя из-за коронавирусных ограничений. В крае официально открыты только три барнаульских пляжа: «Городской», «Водный мир» и кемпинг-парк на озере Пионерском.
Напомним, в Алтайском крае на 15 июля зарегистрировали 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 9 июля планка не опускается ниже 220. За весь период заболели 6540 человек, выздоровели — 4135, скончались — 124.