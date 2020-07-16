Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июля 16°C
Коронавирус
Туризм

«Представляем, что мы в Турции»: туристы хвастаются в соцсетях отдыхом на Алтайских озерах

Посетить заграничные курорты в период пандемии коронавируса вряд ли получится. Поэтому все желающие отдохнуть хоть на каком-нибудь берегу массово едут на алтайские озера. О том, как туристы проводят ковидное лето на водоемах — в репортаже из соцсетей.

Отдых на Алтайских озерах.
Отдых на Алтайских озерах.
www.instagram.com/glin_glo/

Самым популярным алтайским озером по прежнему остается Большое Яровое. Даже сейчас, когда в крае бушует коронавирус, сюда съезжаются на только местные туристы, но и отдыхающие из других регионов.

Судя по многочисленным публикациям в Instagram, пляжи курорта пустуют лишь ранним утром. В остальное время они заполнены отдыхающими. На яровском «арбате» тоже много народу. Там работают кафе и бары, в которых по вечерам выступают музыканты. Также функционирует аквапарк. Людей в масках на снимках в соцсетях мы не заметили.

Малиновое, Горькое, Завьяловское озера тоже не обделены вниманием отдыхающих. Сюда едут за красивыми фотографиями, а еще поправить здоровье в соленых водах. «Представляем, что мы в Турции», — пишут девушки в своих публикациях в Instagram. Для рыбалки и кемпинга туристы чаще выбирают озеро в селе Сорочий лог.

На данный момент в Алтайском крае признали пригодными для купания 35 пляжей, но купаться там нельзя из-за коронавирусных ограничений. В крае официально открыты только три барнаульских пляжа: «Городской», «Водный мир» и кемпинг-парк на озере Пионерском.

Напомним, в Алтайском крае на 15 июля зарегистрировали 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 9 июля планка не опускается ниже 220. За весь период заболели 6540 человек, выздоровели — 4135, скончались — 124.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость