У задержанного в Москве американского шпиона нашли секретные документы

У обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств — Ирландии, США, Великобритании и Канады — Пола Уилана во время задержания были при себе сведения, содержащие гостайну.

«Я подтверждаю, что при задержании Уилан имел сведения, содержащие гостайну, но не могу сказать какие», — цитирует RT адвоката Владимира Жеребенкова.

Он отметил, что ему запрещено комментировать материалы дела. Однако подтвердил факт наличия гостайны, так как аналогичные сведения были опубликованы в пресс-релизах МИД РФ.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест Уилана 22 января, пишет ura.ru. Предполагается, что на процессе будут присутствовать дипломаты из Великобритании, США и Канады. Заседание пройдет в закрытом режиме.

48-летний Пол Уилан был задержан российскими спецслужбами 28 декабря в Москве, против него было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном обмене подозреваемого на задержанную в США Марию Бутину.

Ранее Брат-близнец гражданина США Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, рассказал, что его брат приехал в Москву на свадьбу.