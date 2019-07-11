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12 июля
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Политика

У депутата, отчитавшегося о доходе в три копейки, нашли еще деньги

Прокуратура выяснила, что у депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша есть скрытые доходы. Речь идет о том парламентарии, который в декларации отчитался о трех копейках заработка за 2018 год.

Кошелек.
Кошелек.
СС0

На самом деле народный избранник за год получил более 92 тысяч рублей. Прокуратура внесла спикеру Заксобрания представление для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

За данное нарушение, пишет Amur.info, предусмотрена ответственность вплоть до прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия. В случае если представление не будет удовлетворено, прокурор может обратиться с иском в суд.

Ранее сам депутат рассказывал, что живет за счет доходов от дизайнерских консультаций.

«Чего я должен стесняться? Что мое ИП не приносит дохода? Ну, оно не приносит дохода. 3 копейки — вот доход. Потому что люди перестали заказывать интерьеры. Раньше заказы были. Года были пожирнее, и люди оплачивали проектную работу дизайнера. И мы могли месяц заниматься проектом и получать доход, который позволял платить налоги. Я это делал, мои прошлые декларации это показывают. Теперь я это не могу себе позволить», — признался депутат в Instagram.

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