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Политика

Кто из алтайских депутатов оправляет детей и внуков в первый класс или вуз

У девяти депутатов краевого заксобрания в этом году дети или внуки пойдут в 1 или 11 класс, начнут учиться в вузе, сообщили altapress.ru в региональном парламенте.

Александр Романенко проголосовал на выборах президента.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента.
Анна Зайкова, altapress.ru

В первый класс пойдут сыновья Николая Данилина (возглавляет еще и «Барнаульское ДСУ № 4») и Дмитрия Лямина. Также впервые в школу пойдут внучка председателя заксобрания Александра Романенко, внук Бориса Трофимова, председателя комитета по местному самоуправлению и главы алтайского отделения Пенсионного фонда, а также внучка Сергея Писарева, директора «Барнаульского зоопарка».

В выпускной класс отправятся в этом году сын Анатолия Вытоптова, руководителя компания «АгроХимСервис», и Василия Железовского.

Получать высшее образование отправятся дочь Натальи Цепенко, редактора районной газеты «Новости Кулунды», и Сергея Сивца, главы «Северо-восточного ДСУ».

В этом году День знаний состоится, напомним, 2 сентября, так как 1-ое выпадает на воскресенье.

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