«У нас патронов много, наркотиков тоже»: дагестанский единоросс попросил СК проверить видео с его участием

Председатель народного собрания Дагестана, член «Единой России» Хизри Шихсаидов опубликовал в своем Instagram обращение в СК с просьбой проверить скандальное видео.

Ранее в сети появилось видео на котором Шихсаидов, или человек на него похожий, якобы обещает бороться с оппозицией при помощи наркотиков.

«Найдем, как их убрать. Даже если они будут цепляться, депутатами будут. У нас патронов много, наркотиков много… найдем у него наркотики в кармане», — разъясняет мужчина, как необходимо бороться с политическими оппонентами.

Судя по дате на записи, видео сделали 9 октября 2020 года. На кадрах обсуждают самых сильных кандидатов от «Единой России» и их оппонентов.

После реакции общественности Шихсаидов заявил, что его речь на видео изменили «монтажники с хорошей фантазией».

«Уважаемые друзья! Думаю, что „монтажники“ с „хорошей фантазией“ ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди», — написал спикер республиканского парламента.

Он подчеркнул, что ему «некогда заниматься подобной риторикой». Также, по его мнению, время даст правильные ответы на все вопросы.

При этом Шихсаидов решил перейти в нападение и отправил в СК обращение с просьбой проверить видео и разыскать «монтажников».

«Установление истины!» — коротко подписал единоросс фотографию обращения к руководителю дагестанского СК.

В письме Шихсаидов указывает, что съемка его общения с коллегами велась незаконно. Кроме того, подчеркнул он, на видео наложили «голосовую речь, которую он не произносил».

Ранее главу парламента Хакасии попросили отправить в отставку за слова о «калмыках-фашистах». Тот свои изречения отрицать не стал, перекладывая все на «монтажников», но и в отставку тоже не ушел.